Tirreno-Ardiatico 2022: Richard Carapaz si ritira

11-03-2022 13:39

Già ieri sulla salita che portava verso il traguardo di Bellante, dove ha trionfato Tadej Pogačar, grazie ad uno scatto portentoso nei metri finali in cui ha strappato anche la maglia da leader dalle spalle di Ganna, si era visto che c’era per forza qualcosa che non andava.

Richard Carapaz è infatti giunto all’arrivo con ben 2’39” di ritardo perdendo così qualsiasi velleità per conquistare il podio.

Oggi non è partito e la ragione sembra essere riconducibile a dei problemi di salute. La Ineos Grenadiers ha infatti annunciato sui social che il campione olimpico di Tokyo 2020, sta soffrendo di problemi gastrointestinali.

Per questa motivazione, insieme ai medici della squadra, l’ecuadoregno ha interrotto la corsa dei due mari. Momento poco fortunato per lui, visto che si tratta del secondo stop in questa stagione, dopo la positività al coronavirus che lo aveva fermato nel corso del Tour de la Provence 2022.

