Tmw: Ecco perchè Cr7 non ha giovato nè alla Juve nè alla A

Il mantra che dall’inizio dell’estate veniva ripetuto da tutti era sempre quello: Ronaldo farà bene al campionato italiano. Ma è davvero così? Per Raimondo De Magistris, editorialista di Tmw, le cose non stanno così e spiega: “Si può dire che l’arrivo di Cristiano Ronaldo abbia fatto bene alla Serie A? Ad oggi no. In vetta la corsa Scudetto è finita prima del giro di boa, ammesso che sia mai iniziata. La Juventus in 24 turni ha accumulato 13 punti di vantaggio sulla prima diretta concorrente, un distacco senza precedenti. Dopo l’arrivo di CR7 a Torino, è iniziata una rassegnata corsa al secondo posto con Napoli e Inter che mai come nel recente passato hanno prematuramente abbandonato sogni di gloria tricolori e dimostrato di voler puntare sull’Europa, anche se si chiama Europa League. Nessuno ha creduto alla possibilità di poter fronteggiare una squadra che dopo sette Scudetti consecutivi ha portato alla Continassa il giocatore più forte e determinante degli ultimi cinque anni. La Juventus con CR7 ha aumentato il distacco dalle rivali e nessuno alle sue spalle ha provato a nasconderlo, un mix letale che ci ha consegnato in questa stagione una delle Serie A più noiose di sempre

NON BASTA LUI – Si può dire che l’arrivo di Cristiano Ronaldo abbia fatto bene alla Juventus? Ad oggi no. C’è ancora tempo per rimediare all’Allianz Stadium, ma contro l’Atletico Madrid preoccupante è stato soprattutto l’atteggiamento di una squadra che probabilmente pensava bastasse avere il migliore giocatore al mondo per passeggiare sulle altre. Discorso valido per la Serie A, ma non per le grandi notti di Champions. Dove se per tutto il secondo tempo ti accontenti dello 0-0 aspettando l’arrivo del triplice fischio contro una squadra che lotta su tutte le palle vacanti non puoi che soccombere.

LA LEZIONE – L’Atletico Madrid ha mostrato cattiveria e voglia di vincere, ha mostrato los huevos. La Juventus non è riuscita a capire che non puoi scendere in campo al Wanda Metropolitano come fai al Benito Stirpe, che nemmeno con Cristiano Ronaldo puoi permetterti il lusso di non dare il 120%. Un errore psicologico che dovrà fungere da lezione per la sfida di ritorno, sperando che non sia troppo tardi.

SPORTEVAI | 24-02-2019 08:33