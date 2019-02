Allegri ne ha per tutti: Simeone, tifosi e Bonucci

Per abbattere Max Allegri ci vuole ben altro che una sconfitta, pur cocente, nell’andata degli ottavi di Champions League. Un merito universalmente riconosciuto al tecnico della Juventus è quello di non fasciarsi mai la testa prima di essersela rotta, ma soprattutto di riuscire a vedere mezzo pieno anche un bicchiere in cui di acqua sembra essercene poca.

Così, dopo aver preso con signorilità il ko contro l’Atletico già nei minuti successivi alla fine della gara, alla vigilia della trasferta di Bologna Allegri è carico, ma anche deciso. Il concetto è chiaro: adesso è vietato parlare della “Missione Rimonta”.

“Abbiamo 20 giorni per preparare questa sfida, che è La Sfida – le parole di Allegri in conferenza – Lo faremo con grande entusiasmo e adrenalina al massimo. Non so se passeremo o no, lo vedremo, ma dovremo fare di tutto perché ciò avvenga. Di sicuro se rigiocassimo mercoledì saremmo eliminati sicuramente. Sinceramente queste cose mi piacciono più di quelle normali. Magari facevi 0-0 e la partita diventava più incasinata, invece così andiamo e vediamo cosa succede. Però per arrivare lì nelle migliori condizioni bisogna fare bene queste tre partite di campionato. Da domani, quando affronteremo un Bologna che da quando ha cambiato allenatore ha un altro piglio. Poi arriveremo allo scontro diretto che sarà bellissimo da giocare, perché bisogna fare 8 vittorie per vincere il campionato se il Napoli non le vincerà tutte e poi avremo l'Udinese”.

Vietato quindi pensare adesso a cosa potrebbe accadere in caso di eliminazione: "Siamo fortunati a vivere questi 20 giorni perché la vita è fatta di queste cose, perché se si vincessero tutte le partite, cosa che è impossibile, non noi, ma nel mondo, si diventerebbe piatti. Siccome piatti non bisogna essere abbiamo avuto una bella scossa per vivere al meglio questa situazione. Ora pensiamo a vivere le cose che dobbiamo vivere, poi a fine stagione vedremo cosa saremo riusciti a portare a casa. Il mio futuro è il campionato e poi la Champions, ma portare trofei a fine anno non è semplice, questa è una cosa che deve essere chiara".

Possibile turno di riposo per Ronaldo: "Di centrocampisti ne ho due e mezzo, perché Pjanic è mezzo morto. L’importante domani sarà lo spirito, l'atteggiamento. Ronaldo? Devo valutare, l'altra sera ha fatto una delle migliori partite come prestazione singola. Sono tranquillo, sta bene fisicamente. Giocherà sicuramente Cancelo e ci sarà Perin e non Szczesny. Devo valutare se far giocare Chiellini o farlo riposare. Fisicamente comunque stiamo bene".



In chiusura Allegri commenta senza peli sulla lingua i "casi" della partita di mercoledì, ovvero l'esultanza discussa di Diego Simeone e il gesto di Leonardo Bonucci, volato a terra per un leggero contatto nell'azione del primo gol dell'Atletico: "Sui comportamenti altrui non dico niente, non l'avevo nemmeno visto, l'ho visto il giorno dopo sui giornali. Sono cose che non sta a me giudicare. Ognuno si comporta per come è. Il gesto di Bonucci? Bisogna fare un passo indietro tutti e avere più rispetto ed educazione. Non lo dico rivolto a Leo, ma in generale. Perché poi dopo comportamenti che si fanno sul campo dopo si ripercuotono sull'esterno. Normale che un bambino di 8 anni se vede certi gesti pensa siano normali e devo spiegare che di solito non si fa così.. Ora vale tutto, si dà più importanza ad altre cose. Io spero che si torni a avere un rispetto generale verso tutti".



SPORTAL.IT | 23-02-2019 16:10