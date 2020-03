Tokyo 2020, due portabandiera per Paese

Nella speranza che la minaccia del coronavirus si esaurisca e non ne metta a rischio lo svolgimento, grande novità legata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cio ha deciso di aumentare il numero di portabandiera durante la sfilata di apertura delle Olimpiadi. Non più uno ma ben due per Paese.

Il Cio ha suggerito come ogni delegazione presente a Tokyo dovrebbe avere, come portabandiera, "almeno un atleta femmina e un atleta maschio". Le prossime Olimpiadi saranno le più equilibrate come percentuali di atleti uomini e donne presenti.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 08:37