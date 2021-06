Tokyo 2020, LeBron James ed Anthony Davis potrebbero saltare le Olimpiadi

A causa di una stagione piena fino all’orlo di infortuni in NBA, le due stelle dei Los Angeles Lakers LeBron James ed Anthony Davis non dovrebbero far parte del Team USA che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il numero dei problemi fisici dei due, in effetti, è davvero alto: James ha dato forfait per 20 partite consecutive dopo l’ormai nota distorsione alla caviglia dello scorso 20 marzo contro gli Atlanta Hawks, mentre Anthony Davis è apparso solo in 36 partite di regular season a causa di diversi problemi al polpaccio e al tendine di Achille.

Dopo di che, un nuovo infortunio per Davis, uno stiramento all’inguine che lo ha messo KO nella serie contro Phoenix, condannando i Lakers all’eliminazione. Questa, nel caso, sarebbe la seconda Olimpiade consecutiva saltata dalle due Superstar della Città degli Angeli. Il King LeBron James aveva preferito riposarsi dopo le fatiche di una stagione NBA che lo aveva visto prendersi l’anello con i Cleveland Cavaliers nel 2016, mentre Davis era sotto i ferri per un intervento chirurgico alla spalla.

Secondo quanto riporta The Athletic, Steph Curry sarebbe invece indeciso se aggregarsi alla compagine guidata da coach Popovich.Il talento degli Warriors non ha mai vinto un’Olimpiade col Team USA, nonostante abbia trionfato due volte con Team USA nella Coppa del Mondo FIBA. Discorso diverso per Damian Lillard il quale “si ritiene abbia un forte interesse a giocare, anche se non è stata presa una decisione definitiva”.

Ricordiamo che la lista definitiva dei giocatori deve essere consegnata entro il prossimo 5 luglio.

