Tokyo 2020, nuoto: Paltrinieri si qualifica per la finale dei 1500

Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale dei 1500 metri nell’ultima batteria del pomeriggio giapponese.

Il risultato ottenuto oggi ha dato a Greg un riscontro molto più confortante di quello che era stato per gli 800 sl, quando Gregorio Paltrinieri si salvò con l’ottavo e ultimo tempo di qualificazione prima di sorprendere tutti in finale con un meraviglioso secondo posto e medaglia d’argento.

Nei 1500 sl invece nessun brivido: Gregorio Paltrinieri ha praticamente messo il pilota automatico, davanti a lui si sono classificati l’ucraino Mykhailo Romanchuk e lo statunitense Robert Finke, ma non ci sono stati problemi di alcun genere stavolta per entrare fra i primi otto.

Romanchuk ha vinto in 14’45”99, per Finke 14’47”20 e per Paltrinieri 14’49”17, terzo della sua batteria e quarto tempo complessivo alle spalle anche del tedesco Florian Wellbrock, che ha vinto la terza batteria in 14’48”53. Quarto tempo complessivo, finale mai in bilico e adesso appuntamento a domani notte.

Queste le sue parole al termine della batteria: “Questa spedizione è sempre un pò un punto interrogativo per tanti motivi. Mi rendo conto delle diversità di rendimento delle mie prestazioni: le cose non vanno sempre come vorresti, ma devo ammettere che oggi le cose sono andate bene. Oggi sono riuscito a gestirmi meglio rispetto alle baterie disputate sugli 800. Sono carico per la finale.”

