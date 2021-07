Tokyo 2020, ritrovato l'atleta ugandese

E’ stato ritrovato Julius Ssekitoleko, l’atleta ugandese che si era allontanato spontaneamente dalla sede del ritiro dell’Uganda. L’uomo, riserva della squadra del sollevamento pesi, è stato trovato a 200 km da Tokyo.

Dopo l’allarme lanciato dal team ugandese erano subito iniziate le ricerche, ma per diversi giorni di lui non c’è stata traccia. Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno fatto sapere che l’atleta è in ottima salute: ora è previsto il ritorno in patria.

OMNISPORT | 19-07-2021 23:07