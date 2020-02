Tokyo 2020, Tortu è fiducioso

Il 2019 non proprio memorabile è alle spalle. Ora Filippo Tortu punta dritto alla nuova stagione, che vedrà due impegni fondamentali: Europei e Olimpiade.

Lo sprinter milanese debutterà in stagione agli Assoluti indoor ad Ancona e si dice ottimista: "Non sono mai stato così bene in questo periodo dell'anno" ha detto ad 'Atletica Tv'.

"Dopo i Mondiali mi sento cresciuto di testa e anche fisicamente. Dopo l'indoor ad Ancona avrò una settimana di pausa e poi inizierò la preparazione per Tokyo e per tutta la stagione outdoor".

Tortu è con la mente già all'estate: "Il difficile è che avremo in appena 20 giorni Olimpiadi ed Europei. I Giochi hanno la precedenza su tutto: sono il sogno che conservo da bambino. Ma anche gli Europei di Parigi li considero un'ottima occasione: nei 100 ci giocheremo la medaglia in 6-7 e nella staffetta possiamo dire ancor più la nostra".

"I 100 metri restano la priorità, ma non escludo di poter correre qualche volta sui 200 in stagione, invece dal prossimo anno li faò' più spesso e potrebbero diventare la gara in cui mi esprimo meglio".

Fra gli obiettivi di Tortu anche un altro record italiano: "Il 9"99 è un po' datato ormai: Madrid è una gara a cui sono affezionato, ma l'obiettivo è migliorare il record italiano al più presto, anche se non credo che per arrivare in finale a Tokyo serva scendere sotto i dieci secondi".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 20:10