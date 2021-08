Tokyo 2020, volley maschile: il Brasile abdica, Russia in finale

Per la prima volta da 17 anni il Brasile non occuperà uno dei primi due gradini del podio olimpico del torneo maschile di pallavolo.

I verdeoro, campioni in carica dopo il successo in finale sull’Italia a Rio 2016, sono infatti stati eliminati in semifinale dalla Russia con il punteggio di 3-1.

Parziali 18-25, 25-21, 26-24, 25-23 per la squadra di Sammelvuo, che viceversa torna sul podio a Cinque Cerchi, occupato consecutivamente dal 2000 al 2012, dopo l’assenza di cinque anni fa, quando i russi furono eliminati in semifinale proprio dal Brasile perdendo poi anche il bronzo a vantaggio degli Stati Uniti.

Per il Brasile, campione anche nel 2004 e argento nel 2008 e nel 2012, è l’epilogo di un anno difficile, segnato dallo scadimento di forma di diverse stelle della squadra, oltre che dal dramma del coach Dal Zotto, colpito nei mesi scorsi da una forma molto aggressiva di Coronavirus che l’ha costretto ad un lungo ricovero in ospedale mettendo in dubbio fino alla fine la sua presenza in Giappone con la squadra.

