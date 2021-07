Tokyo, Pizzolato festeggia il bronzo: "La Cina adesso sa chi siamo"

La 14esima medaglia di bronzo, la 24eisma totale arriva dal sollevamento pesi. Antonino Pizzolato si piazza terzo nella categoria -81 kg. Oro al cinese Lyu, argento al dominicano Bonnat.

Al termine della gara, Pizzolato è esploso di gioia per la medaglia di bronzo portata a casa: “Ce l’abbiamo fatta! – ha dichiarato entusiasta il 24enne siciliano ai microfoni della Federazione Italiana Pesistica, rivolgendosi poi ai cinesi, grandi maestri della disciplina – La Cina adesso sa che ci siamo, gli abbiamo bussato e… alla prossima!”.

Anche il Presidente federale Antonio Urso è rimasto soddisfatto della prova di Pizzolato: “E’ una medaglia pesantissima perché ottenuta in una delle categorie più difficili in assoluto. Nino è stato straordinario. Ha fatto benissimo a tentare i 210 kg, perché se li avesse fatti avrebbe chiuso la gara e su quella pedana bisogna fare così. Noi ci credevamo, aveva la possibilità di farcela, poi naturalmente ci sono le dinamiche della competizione e sappiamo bene che quella non è una pedana come tutte le altre”.

OMNISPORT | 31-07-2021 13:53