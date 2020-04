Toloi esprime un desiderio sul suo futuro

Ai microfoni dell'Eco di Bergamo Rafael Toloi ha espresso un desiderio sul suo futuro: "Dopo quanto sto vivendo in questi ultimi anni, altrove sarebbe quasi impossibile riprovare tutto questo. Credo che restare all'Atalanta fino alla fine del mio contratto sia una cosa meravigliosa".

"Quando firmai con l'Atalanta l'obiettivo della Società e della squadra era quella di salvarsi e mantenere la categoria in A. Ripresa campionato? E' giuto ma dovremo farlo con tutte le prevenzioni necessarie. Il calcio è passione, potrà dare più serenità a tutti".

"Champions? Mi trovo d'accordo su quanto detto dall'Uefa nel far disputare e ultimare prima i campionati, poi la competizione europea. Disputare diverse partite ravvicinate per me non saranno un problema, ci faremo trovare pronti. Giocare in estate? Non sarà facile. Noi dovremo giocare da Atalanta, con la mentalità di sempre" ha concluso Toloi.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 13:03