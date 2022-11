Tom De Mul, agente De Ketelaere: “È in difficoltà ma va aspettato”

10-11-2022 11:38

Sjotcast Podcast è una trasmissione olandese in cui si parla, anche, di calcio. Ospite in una delle ultime puntate è stato Tom De Mul l’agente di De Ketelaere che ha affermato: “Il trasferimento di Charles è stato molto seguito a livello mediatico e già questo ha fatto sì che nascesse un certo interesse ed una certa attenzione, poi c’è da dire che un primo anno in un top club è sempre caratterizzato da alti e bassi”.

E ancora: “Il Milan ha fatto una grande mossa e CDK sta lavorando duramente per ottenere successo che è il suo unico obiettivo, sono certo ce la farà. Il paragone con Kakà? Riki è stato un fenomeno ma quando inizi una nuova avventura preferiresti non avere termini di paragone, il Milan è molto sereno, Pioli e tutti i dirigenti sono fiduciosi”.