Tomas Rincon vede solo il Torino

Radiomercato lo ha avvicinato alla Fiorentina e al Bologna, ma Tomas Rincon sembra avere in testa solo il granata. Il primo venezuelano della storia del Torino, punto fermo dell’era Mihajlovic, ha vacillato un po’ durante il girone di ritorno con Walter Mazzarri in panchina, al punto da non risultare tra gli incedibili.

Intervenuto in conferenza dal ritiro di Bormio, però, l’ex juventino non pare voler prendere in considerazione l’idea di cambiare maglia dopo una sola stagione: “Sono qui con la testa e con il cuore. L'anno scorso ho avuto dei cali, adesso c'è voglia di fare bene – le parole dell’ex genoano, che si è poi concentrato già sull’obiettivo dichiarato della prossima stagione – Abbiamo molta voglia di riscatto, se l'anno scorso Atalanta, Fiorentina e Milan sono arrivate prima di noi è perché hanno fatto meglio”.

Nessun problema anche dal punto di vista tattico, alla luce delle prove che sta facendo Mazzarri: “Nella mia carriera ho giocato sia nel 3-5-2, davanti alla difesa, che nel 3-4-3, dove invece posso avanzare di più. Il mister è molto puntiglioso, stiamo lavorando bene".

SPORTAL.IT | 17-07-2018 18:05