Tommasi lascia il calcio: "Tolgo il disturbo"

L’ex presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi in un’intervista a Il Romanista conferma l’addio al mondo del calcio: “Tolgo il disturbo, lascio il calcio. L’Aic può camminare da sola, mi faccio bastare la mia scuola. Mi sto laureando in Scienze della Formazione, questo è il mio futuro. Per il sistema ero un disturbatore”.

“Dall’associazione ho lasciato tutti gli incarichi. Lo dovrò fare anche formalmente in Consiglio Federale e in Fifpro, l’associazione internazionale dei calciatori. Mi stacco”, le parole dell’ex centrocampista della Roma.

OMNISPORT | 28-08-2020 14:45