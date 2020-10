Tonali da record: primo italiano dei 2000 titolare in Europa

A Celtic Park Sandro Tonali ha tagliato un altro traguardo parziale della sua giovane carriera. Il centrocampista del Milan ha fatto il suo esordio in una competizione europea per club. Peraltro in uno stadio storico.

L’ex Brescia, secondo i dati ‘Opta’, è anche diventato il primo calciatore italiano nato dal 2000 in poi a giocare una partita da titolare in una competizione europea per club.

Non ci era riuscito nessun altro prima di lui, nemmeno Moise Kean, che aveva sì giocato in Champions League con la Juventus contro l’Atlético Madrid e contro l’Ajax nella primavera del 2019, ma mai da titolare.

Tonali, invece, ci è riuscito in Europa League, alla prima assoluta. Nei preliminari era sempre subentrato dalla panchina. In stagione ha giocato titolare contro Spezia e Crotone in Serie A.

