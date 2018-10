Tonelli nell'Olimpo del calcio: il riconoscimento al difensore

Sta attraversando un ottimo momento, Lorenzo Tonelli. Il giocatore della Sampdoria – miglior difesa del campionato italiano di Serie A con soli 4 gol subiti – gode di sempre più considerazione non soltanto nel panorama calcistico del nostro Paese, ma anche in quello videoludico: grazie alle sue statistiche (e al gol realizzato qualche settimana fa all’Atalanta), il buon Lorenzo si è guadagnato una settimana nel Team Of The Week di FIFA 19.

FIFA 19: Tonelli finisce tra i top player europei

Com’è noto, la squadra della settimana di FIFA raccoglie i più grandi giocatori dei campionati europei e Tonelli si è ritrovato insieme a mostri sacri come Mbappè, Hulk e Lacazette. Presenti nella selezione EA Sports anche altri giocatori del campionato italiano ben più quotati: il portiere del Napoli Ospina, il capitano dell’Inter Mauro Icardi e il buon Ciro Immobile della Lazio.

Inutile dire che la valutazione di Tonelli nel gioco è schizzata verso l’alto. L’ex giocatore del Napoli, rinato alla corte di Marco Giampaolo, ha visto il suo overall salire da 77 a 81. Adesso per acquistarlo servono un bel po’ di fondi, tanto è vero che se da un lato tanti giocatori stanno cercando di accaparrarselo, c’è chi in Ultimate Team è felice di averlo preso tempo fa. La speranza adesso è che Lorenzo dia sempre il meglio e si confermi sempre più spesso nel top team di FUT.

HF4 | 24-10-2018 12:30