Toni: "La Fiorentina mi chiese di allenare"

Durante un'intervista rilasciata a ilposticipo.it, Luca Toni ha rivelato un retroscena sulla Fiorentina: "Alla fine della stagione 2012-13 Montella mi ha proposto di iniziare una nuova vita da allenatore".

"La società voleva che cominciassi un percorso con loro, ma c'ero rimasto male perché volevano spingermi a smettere".

"Per fortuna il Verona mi ha voluto e ho fatto altri tre anni lì: se non ci fosse stata quella offerta, sicuramente avrei smesso perché non mi voleva nessun’altra squadra" ha concluso l'ex attaccante.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 16:53