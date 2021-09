Toni Nadal si sbilancia sul rientro in campo di Rafa

Al podcast Voces del Deporte, Toni Nadal ha parlato delle condizioni del nipote Rafael Nadal che non gioca dal Roland Garros 2021: “Le cose stanno andando meglio”.

E poi: “Sono convinto che starà bene. L’idea è quella di avere un grande 2022. Sono sicuro che farà del suo meglio”.

Infine ha anche parlato del lavoro con Felix Auger-Aliassime .”È difficile per i giovani prestare attenzione e fare le cose in modo costante. Il fattore determinante è l’attenzione. È difficile per loro accettare la difficoltà e rimanere concentrati. Pensi che le cose debbano andare sempre bene, perchè hai alte aspettative. Se ti senti frustrato hai un problema e l’unico modo per risolverlo è accettare la realtà” .

OMNISPORT | 24-09-2021 12:24