Torino, accelerata per il rinforzo in difesa

La sconfitta contro la Fiorentina nella prima di campionato ha messo in luce i difetti della difesa del Torino, ed è per questo che la dirigenza è pronta ad accelerare per regalare un rinforzo nel reparto arretrato a Marco Giampaolo: il nuovo nome è in realtà un ritorno di fiamma, Joachim Andersen del Lione.

I granata, infatti, si erano mossi per il danese qualche settimana fa, ma la richiesta economica del Lione li aveva portati a virare su Gian Marco Ferrari, in rotta con il Sassuolo. Il club neroverde, però, continua a nicchiare e allora i dirigenti del Toro, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sono tornati a bussare alla porta del Lione.

L’obiettivo è quello di portare Andersen a Torino in prestito con diritto di riscatto: una soluzione il Lione sta valutando attentamente.

OMNISPORT | 22-09-2020 11:00