Torino, anche la Lazio su N'Koulou

Il Torino dovrà fare i conti con un’altra pretendente per Nicolas N’Kolou.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare avrebbe infatti individuato nel difensore granata il profilo adatto per sostituire Stefan De Vrij, deciso a lasciare Roma a fine stagione.

I granata riscatteranno il giocatore dal Lione per 3,5 milioni per poi eventualmente rivenderlo a cifre più importanti. Non ci sono solo i biancocelesti però: sul camerunense rimane forte l’interesse di Napoli, Inter e Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 21-02-2018 15:40