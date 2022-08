25-08-2022 10:00

Il grande obiettivo di mercato del Torino è al momento un attaccante. Vagnati sonda il terreno per portare a Ivan Juric una nuova alternativa in attacco, anche in virtù dell’infortunio di Miranchuk che al momento ha tolto un’opportunità tattica al tecnico ex Verona. Si è a lungo parlato con il Bologna per Riccardo Orsolini, ma al momento i granata stanno virando su un suo compagno di squadra.

Musa Barrow è concretamente il primo nome nella lista di Vagnati per il reparto avanzato. L’ex Atalanta è sotto i riflettori del Torino da qualche settimana e nelle ultime ore la società di Urbano Cairo si è convinta all’affondo. Il Bologna però chiede 15 milioni di euro, cifra giudicata troppo alta dalla dirigenza del Toro che sta provando delle vie alternative per arrivare all’attaccante gambiano. La chiave può infatti essere Armando Izzo, difensore uscito dai radar di Juric e in cerca di una sistemazione per il rilancio. A Bologna potrebbe trovare il giusto spazio e il Toro potrebbe abbattere l’ammontare cash dell’affare Barrow.

