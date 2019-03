Torino, Cairo resta scaramantico

Il presidente del Torino Urbano Cairo intervenuto con una telefonata alla cena del Toro Club Mondovì dove erano presenti Armando Izzo e Ola Aina ha mantenuto scaramanticamente il profilo basso sui prossimi obiettivi dei granata: "Armando ha già segnato tre gol, Ola Aina si sta rivelando un acquisto futuro molto azzeccato. Sono contento che il Toro stia facendo bene, occupiamo una buona posizione in classifica ma non diciamo nulla e continuiamo così".

"Ora bisogna continuare con il lavoro dei nostri giocatori e di Mazzarri, che ha messo in piedi una squadra molto bene assortita tra chi abbiamo comprato e chi non abbiamo venduto. Quest’anno non vinceremo lo scudetto del bilancio, ma ci tenevo a tenere tutti e comprare per cercare di puntare a quello che… non diciamo ma sappiamo cos'è".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 13:50