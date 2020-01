Torino, Cairo salva Mazzarri

I tifosi del Torino sono inferociti e hanno assediato lo stadio Olimpico Grande Torino dopo il pesante 0-7 subito dall'Atalanta. Ma Walter Mazzarri non si tocca, a dirlo è il presidente dei granata Urbano Cairo: "Ultimatum a Mazzarri? No, non c'è nessun ultimatum".

Il patron ha parlato per alcune ore con il tecnico toscano dopo la partita: "La prima cosa che faccio è scusarmi con i tifosi, perché una partita dl genere è qualcosa di brutto, incommentabile indifendibile. Per il resto non ci sono novità, per cui tutto confermato. Martedì c'è una partita importante, dobbiamo prepararla bene ed è quello che faremo".

SPORTAL.IT | 26-01-2020 09:41