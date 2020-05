Torino, c'è la fila per Belotti

Pur non essendo in immediata scadenza di contratto (il legame attuale con il Torino scade nel 2022), il bomber granata Andrea Belotti è già oggetto del desiderio di diversi club di serie A. Secondo quanto riportato da 'La Stampa', infatti, sull'attaccante ci sono Napoli, Milan e Roma.

Il Napoli è il club che avrebbe fatto l'offerta più concreta, stando a quanto riportato dal quotidiano torinese: la società partenopea è pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Andrea Petagna, prelevato dalla Spal a gennaio e lasciato a Ferrara in prestito fino alla fine di questa stagione.

Per quel che riguarda Milan e Roma, invece, le rispettive dirigenze hanno iniziato a sondare il terreno, vista la necessità di rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri, infatti, rischiano di perdere Zlatan Ibrahimovic a fine stagione, mentre i giallorossi vogliono garantire a Paulo Fonseca un attaccante di qualità da affiancare a quelli già in rosa.

Nelle ultime settimane per Belotti si era mossa anche la Fiorentina: anche il club gigliato è alla ricerca di un colpo in attacco che possa far sognare i tifosi.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 10:23