Torino: due nomi per il dopo Bremer

23-06-2022

Si guarda intorno il Torino che a breve dovrà dire addio al suo difensore centrale Bremer appetito da grandi club come l’Inter che cerca un degno sostituto di Skriniar.

Secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbero due i nomi finiti sul taccuino di Vagnati e che al momento rappresenterebbero le due soluzioni migliori.

I due difensori in pole position sono Oumar Solet e Duje Caleta-Car. Il primo è un francese di 22 anni, scommessa del Salisburgo, per il quale i granata avrebbero raggiunto un accorto con lo staff del giocatore, mentre manca quello con il club che chiede oltre 10 milioni di euro. L’altro invece è di proprietà del Marsiglia, ha esperienza, piace molto a Juric, ma ha una valutazione ed un ingaggio alti, che rappresentano uno scoglio da superare, malgrado sia in scadenza nel 2023.

Gli incontri proseguono, nelle prossime ore nuova riunione per accelerare in un senso o nell’altro.

