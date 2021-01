Torino-Fiorentina, Prandelli: "Non voglio una mentalità provinciale"

In vista del match contro il Torino, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa: “Dobbiamo continuare a mettere in campo la nostra mentalità. Se uno pensa di dare una mentalità provinciale, perdi la qualità e non va bene. Domani affronteremo una squadra completamente diversa rispetto al recente passato. Sarà una partita molto delicata”.

Particolare attenzione a un giocatore del Torino: “Zaza ha ritrovato una condizione importante oltre al consueto pericolo che rappresenta Belotti. E’ un giocatore di una generosità straordinaria e alcune volte va un po’ oltre perdendo precisione. In area però è pericolosissimo e con Belotti forma una coppia molto pericolosa. Sanabria è uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai incontrato, può fare qualsiasi cosa. Mi sembra che nell’ultimo periodo, dovuto al fatto che ha trovato anche un equilibrio interiore, penso che sia maturo per riproporsi nel nostro calcio. E’ una squadra molto fisica, che verticalizza e non ti fa ripartire. Noi dovremo trovare i tempi di aggressione e di uscita. Così potremo metterli in difficoltà”.

Su possibili variazioni tattiche in vista di domani sera: “Di solito quando si affrontano squadre che si schierano con lo stesso modulo sono importanti i duelli individuali. A me piace vedere la squadra spregiudicata quando si riconquista palla. Deve esserci un rischio anche se preventivato e coperto con le chiusure preventive”.

OMNISPORT | 28-01-2021 12:12