Torino, individuato l'obiettivo per il centrocampo

Due cessioni in attacco per fare posto ad una seconda punta ed un giocatore in grado di dettare i tempi alla squadra. Queste le priorità del Torino nella sessione di mercato di gennaio.

Con Vincenzo Millico già al Frosinone, si cerca una destinazione per Simone Edera poi sarà tutto pronto per sferrare l’assalto alla Fiorentina per Christian Kouamé.

A centrocampo, invece, si punterà su Stanislav Lobotka, slovacco che Rino Gattuso sta impiegando con scarsa continuità nel Napoli.

Il ds dei granata Davide Vagnati incontrerà a breve il collega Cristiano Giuntoli: si proverà a strappare un prestito con diritto di riscatto, ma gli azzurri sembrano disposti a cedere il giocatore solo in prestito secco.

OMNISPORT | 04-01-2021 20:42