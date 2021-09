Torino, Ivan Juric: "Vittoria meritata"

L’allenatore del Torino Ivan Juric commenta così la vittoria dei granata contro il Sassuolo di Dionisi per 1-0. Ecco le sue dichiarazioni:

“In passato contro il Sassuolo le mie squadre avevano sempre fatto buone partite, perdendo o pareggiando però all’ultimo minuto. Abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra, mi sembra una vittoria strameritata. Abbiamo segnato un gol di classe – l’analisi dell’allenatore granata – magari dovremmo avere un pelo di cattiveria in più in certe situazioni. Però abbiamo preso pali, ci hanno salvato un possibile gol sulla linea, direi che abbiamo fatto il nostro. Penso che i ragazzi si sono messi a disposizione, lavorano bene e c’è un bel clima – ammette Juric – speriamo di continuare così. Di certo con la mia idea di calcio abbiamo cambiato qualcosa e questo ci dà un ulteriore slancio. “Brekalo ha fatto una buona partita, Pjaca ha determinato – spiega l’allenatore – mi spiace per Praet che ha giocato bene e si è fatto male (sospetto stiramento bicipite femorale coscia sinistra con accertamenti in calendario sabato, ndr) poi abbiamo Linetty e c’è Verdi che è fuori”. Spazio anche per un commento su Pobega: “Un ragazzo giovane, che avevo seguito già dai tempi di Verona. L’anno scorso è cresciuto tanto allo Spezia: ha potenziale e può ancora migliorare molto, specialmente nella gestione della palla”.

Un commento anche da parte di Marko Pjaca:

“Conservo questa maglia, è quella del primo gol” spiega l’ex Genoa e Juventus, che analizza poi la partita: “Abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo preso pali e abbiamo meritato questa vittoria. Con questo spirito possiamo fare una bella stagione. Non mi preoccupa la concorrenza, è sempre bello avere compagni di squadra così forti. Ognuno di noi può giocare, aiutare la squadra a fare assist e gol e questo è importante”.

