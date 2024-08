Torino, una J bianconera sulla nuova maglia: tifosi sul piede di guerra

Per i granata si tratta di un omaggio alla Coppa Italia del 1993 nella seconda maglia. Per i tifosi un richiamo troppo netto ai cugini rivali

Per i tifosi granata è ‘vilipendio’ la nuova maglia del Torino, presentata ieri per la stagione 2024-2025. Sulla seconda divisa ufficiale c’è un ‘J’ bianconera che ha scatenato i social e riempito di proteste i canali ufficiali del Torino. La spiegazione della scelta commerciale che nelle ultime ore ha generato una vera e propria bufera.

Torino: il logo dello sponsor “JD” in bianconero

Ciò che ha attirato l’attenzione dei tifosi granata è stato lo sponsor “JD” presente sulla manica sinistra della maglia. Questo logo, realizzato in bianco e nero, ha generato un certo malcontento tra i sostenitori granata, che hanno subito fatto notare la cosa sui social media. Molti si sono chiesti se si trattasse di un errore o di una coincidenza.

Torino: non è una gaffe sulla maglia, ma una scelta voluta

A chiarimento delle discussioni, va precisato che l’uso dei colori bianconeri per il logo dello sponsor non è una svista. Al contrario, si tratta di una precisa richiesta da parte dello sponsor stesso, il cui marchio ufficiale è proprio in bianco e nero. Di conseguenza, questi colori sono stati mantenuti sulla maglia del Torino per rispettare l’identità visiva del brand.

Per i tifosi granata la seconda maglia di gioco è già bocciata

‘Togliete immediatamente quel bianconero sulla nostra maglia’. Nelle ultime ore la richiesta più diffusa sui social dai tifosi granata è proprio la seguente dopo che è stata presentata la seconda divisa ufficiale di gioco. C’è chi scrive: “Tutti gli sponsor granata, perché non metterci una bella patacca bianconera a rovinare tutto… mi chiedo se ci fate o se ci siete” E ancora: “Rovinare una maglia leggendaria non era semplice, brava Joma”. Non si placano le polemiche: “Le V (o cmq il motivo ) grazie ai patacconi è più piccolo e perde di significato. Il confronto è impietoso. Meglio il colore e il taglio sicuramente di questa, però non bene per me…poi quella J e il JD bianconero, anche no…!!!”

C’è poi chi propone una scelta diversa: “Bastava farla uguale ad un modello passato, non è che ci volesse questo grande sforzo di design. E invece…” E ancora: “Non mi convince l’idea del Torino, il logo JD fallo granata anziché nero, avrei messo il toro rampante…” E infine: “Direi che per me è una delle più azzeccate di Joma. JD in bianco nero stona di brutto. Peccato perché rovina. Anche Beretta è bello scritto così, ricorda il passato anche se mi pare troppo grande. Per me dopo quella del 75 di Superga è la migliore. Premio con 9 anche per l’idea.”

