Serie A, Milan-Torino alla prima giornata è già un caso: un tweet l’aveva preannunciato e scoppia la polemica

La serie A comincerà soltanto nel weekend del 18 agosto ma con il sorteggio dei calendari sono già cominciate le polemiche. Al microscopio finisce la gara tra Milan-Torino e sui social scoppia la rabbia

L’inizio del campionato di serie A è distante ancora più di un mese ma le polemiche sono già arrivate. Archiviata l’avventura dell’Italia a Euro2024, ora le attenzioni dei tifosi si rivolgono sul mercato che ha preso ufficialmente il via e oggi ovviamente al sorteggio dei calendari del massimo campionato. Non potevano mancare come da previsione le polemiche.

Milan-Torino: l’incrocio alla prima giornata è un caso

Prima giornata di serie A in programma nel weekend del 18 agosto (in attesa di conoscere anticipi e posticipi) che darà il via a una stagione che è già attesissima con l’Inter chiamata a difendere il titolo dello scorso anno, e le solite rivali che proveranno a scipparglielo. Esordio casalingo per il Milan di Paulo Fonseca che alla prima giornata trova di fronte il Torino, in una partita che già si preannuncia delicata.

Ma le polemiche non nascono dalle difficoltà della sfida tra la formazione rossonera e quella granata bensì da un tweet. Nella giornata di ieri infatti un tifoso aveva anticipato che quella tra Milan e Torino sarebbe stata la sfida alla prima giornata di serie A. Non lo avevo previsto, lo aveva proprio dato per certo. A distanza di 24 ore e con la compilazione ufficiale dei calendari, quel tweet è diventato virale con i social che si chiedono come sia possibile una cosa del genere.

Serie A: il calendario completo

Serie A: come funziona il sorteggio per il calendario

Il sorteggio per il calendario di serie A prevede alcuni criteri per la sua compilazione a cominciare da quello dell’alternanza assoluto che prevede che le coppie composte da Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino ed Empoli-Fiorentina giochino una in casa e una in trasferta. Il secondo criterio è quello dell’asimmetria con la sequenza delle gare d’andata diversa rispetto a quelle del ritorno con un minimo di otto giornate di differenza tra la gara di ritorno e quella di andata. Inoltre i derby sono stati calendarizzati in giornate diverse e non nella prima e nell’ultima di campionato e nel turno infrasettimanale del 10 ottobre.

La rabbia dei tifosi sui social

Sui social il tweet di un tifoso del Milan diventa virale subito dopo l’ufficializzazione del calendario che conferma “l’annuncio anticipato” della sfida tra i rossoneri e il Torino alla prima di campionato: “La questione è che ci possono essere molte ragioni per cui il calendario è in un certo ordine ma la cosa importante sarebbe chiarire quali sono i criteri. Se si parla di sorteggio può essere fuorviante”. E ancora: “E’ una cosa terribile – scrive Zavar – E’ l’ennesimo colpo alla mia passione. Grazie per aver condiviso questa notizia”.

In realtà sono anche gli stessi social che provano a chiudere il caso tra chi sostiene che il tweet sia solo uno tra i tanti di quelli che hanno provato a indovinare e ci sono riusciti, e chi invece che i sorteggi avvengano prima per permettere alle televisioni di cominciare a realizzare le grafiche. Di certo c’è che la serie A ha solo svelato il calendario e le polemiche sono già cominciate. Buon campionato a tutti.