Calendario Serie A: sul web è subito bufera per Genoa-Inter, il precedente che fa sognare i tifosi del Napoli

Varato il calendario di serie A e il web subito si infiamma: nel mirino match d'esordio dell'Inter col Genoa e torna di moda l'hashtag #marottaleague

Varato il calendario della Serie A 2024/25 e sui social i tifosi si scatenano. Perché pensare al campionato è il modo più efficace per la lasciarsi alle spalle l’incubo Europeo. E perché c’è sempre tanta curiosità nello scoprire in tempo reale le avversarie della propria squadra del cuore.

Calendario Serie A, Verona-Napoli e quel precedente con Spalletti

Anche nel 2024/25 il campionato del Napoli inizia in trasferta e più di un tifoso lo sottolinea sul web. Ma l’attenzione dei sostenitori partenopei si sposta su un altro dettaglio. L’avventura di Antonio Conte in azzurro prenderà il via dal Bentegodi, lo stesso stadio in cui esordì con una manita il Napoli poi scudettato di Spalletti. “Hellas Verona-Napoli alla 1a giornata come nella stagione 2022/2023, quella dello scudetto” ricorda Martina su X. “Ho appena realizzato che nell’anno dello scudetto esordimmo a Verona. Devo stare calmo, moooolto calmo” aggiunge ‘il Darion – Con…Te’. Ottimista Giuseppe: “Non ci possiamo lamentare: su 13 gare solo 4 big match. Dai Conte, facci sognare”. Di diverso avviso Enzo: “Milan, Atalanta, Inter e Roma. Di fila. Ma chi lo ha fatto questo calendario?”.

C’è il Cagliari per la Roma: i tifosi tra speranza e disfattismo

Come per il Napoli, anche per la Roma c’è un precedente da collegare a uno dei momenti più lieti della storia giallorossa. Già, la Roma che vinse il tricolore nel 1982/83 debuttò proprio a Cagliari e lo sottolinea proprio Alessio: “Cagliari-Roma alla prima come nell’82-83 è stato già detto? Chiedo”. Ma la maggior parte dei tifosi non sembra essere ottimista, almeno leggendo i commenti che fioccano sul profilo ufficiale del club. “Profumo del primo 2-2 stagionale” scrive Morg. “Perfetto, 3-0 per loro” aggiunge un altro utente. “C’è più ottimismo in Palestina che su questa pagina” sentenzia Sandro. Per il derby bisognerà aspettare fino al 2025. “Questo girone d’andata non dispiace, anche se aspettare gennaio per il derby sarà un’agonia” afferma Giuseppe Mrk.

L’Inter fa visita al Genoa e subito si solleva un polverone

L’Inter campione d’Italia giocherà la prima di campionato al Ferraris contro il Genoa e sui social scoppia subito la polemica legata al fatto che i nerazzurri stanno definendo l’acquisto di Martinez e hanno nel mirino anche Gudmundsson. “Siete ingiocabili… gli avete preso il portiere titolare e ci scommetto che non giocherà Gudmundsson perché in trattativa con voi” commenta Lele che rilancia l’ormai noto hashtag #marottaleague. “Ed è subito partita del cuore” rincara Christian, tifoso della Juve. Insomma, nonostante per l’inizio del campionato manchi ancora più di un mese, il clima – grazie al sorteggio dei calendari – è già rovente, molto più della colonnina di mercurio.