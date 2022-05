Torino, Juric: "Belotti? Ci penserà un po'"

20-05-2022 23:46

Al termine del match perso contro la Roma, il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Futuro Belotti? Non lo so, la societa’ ha fatto la sua offerta, lui ci pensera’ un paio di giorni e dara’ la sua risposta, ma non so cosa deciderà”.

Non solo Belotti rischia di andare via e Juric lo sa bene: “Abbiamo tanti in scadenza, prestiti con riscatti molto alti. Peccato perche’ i ragazzi hanno fatto un grande campionato, e come ho detto questa sconfitta puo’ servirci molto. Bremer? Chi lo prende fa un affare”.

OMNISPORT