Torino, Juric in conferenza: “Non voglio parlare del futuro”

Il tecnico dei granata, come raccolto da Tuttomercatoweb, parla in conferenza stampa: “Da come siamo partiti e come eravamo messi, i ragazzi sono stati splendidi e hanno lavorato bene”

02-06-2023 14:32

Il tecnico del Torino Ivan Juric parla in conferenza stampa ed analizza la prossima gara dei granata. Come riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico parla degli indisponibili: “Radonjic e Lazaro sono indisponibili, gli altri sono a posto”.

Juric poi da una valutazione sulla stagione: “Da come siamo partiti e come eravamo messi, i ragazzi sono stati splendidi e hanno lavorato bene. I vecchi si sono confermati, i giovani sono migliorati: hanno messo impegno e volontà. Il giudizio si dà anche un po’ se domani arriveremo ottavi, sarebbe una cosa inaspettata e splendida”

Sul lavoro settimanale: ”In Italia si è cambiato, tante squadre senza obiettivi fanno punti e inguaiano chi lotta per qualcosa. L’Inter penserà un po’ alla finale, ma a noi non ci deve interessare molto. Dobbiamo giocare come ultimamente”

Un commento prima degli ultimi 90 minuti stagionali: ”La mia sensazione è che tutto il nostro gruppo di lavoro può fare meglio, ma abbiamo fatto benissimo. Tutti hanno lavorato bene, ho sensazioni positive per come si è costruito e come siamo cresciuto. Sono soddisfatto. Mi piacerebbe tanto vincere domani e arrivare ottavi, poi vediamo a cosa ci porta. Sarebbe un giusto premio per tutto il lavoro dei ragazzi”

Riguardo il futuro: ”Non voglio parlare né di futuro e né di passato. Voglio godermi il momento, se tutto va bene sarà una dei più grandi risultati degli ultimi trent’anni. Voglio viverlo bene, poi si penserà ad altre cose”

Su una potenziale crescita dei granata nella prossima stagione: ”Tanti hanno fatto la miglior stagione da quando giocano a calcio, c’è chi mi ha sorpreso in positivo ed è cresciuto più di quanto pensassi. Possiamo crescere un po’ individualmente, ma anche e soprattutto su idee e maturità. Come singoli in tanti sono al livello molto alto per le loro capacità, come squadra si può crescere”.