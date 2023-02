Torino, Juric mastica amaro: "Abbiamo dominato il Milan"

Il tecnico granata: "I ragazzi hanno fatto bene poi abbiamo sbagliato le occasioni in cui va fatto gol".

10-02-2023 23:53

Al termine del match perso 1-0 contro il Milan, il tecnico del Torino Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto bene ma per vincere queste partite ci va più qualità. Non è facile perdere due giocatori come Lukic e Ricci, non abbiamo ancora Ilic. I ragazzi hanno fatto bene poi abbiamo sbagliato le occasioni in cui va fatto gol”.

“Col Milan in casa era stata più difficile, questa l’abbiamo dominata, ci manca il salto di qualità che le piccole squadre spesso non hanno. Sanabria? Si è mosso bene, da Vlasic mi aspettavo di più mentre Miranchuk ha fatto bene”, ha concluso Juric.