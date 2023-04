Torino, Juric: "Non mi è piaciuto come Belotti ci ha lasciato"

Il tecnico granata: "Mourinho è un allenatore che ottiene risultati, dovremo essere perfetti".

07-04-2023 17:55

In vista di Torino-Roma, Juric è intervenuto in conferenza stampa: “Mourinho è un allenatore che ottiene risultati: è un grande che allena una grande squadra fatta di grandi giocatori. A loro basta poco per fare gol, per questo il mio Toro domani dovrà essere perfetto”.

Sul rapporto avuto con Belotti, Juric ha ammesso: “Eccellente, ma mi è spiaciuto il modo in cui è lasciato con il Toro. A volte non si distinguono rapporti con società e con i tifosi: è sempre stato un idolo, poteva lasciarsi meglio. Ma è un ragazzo eccezionale, è sempre stato disponibile con un buon cuore. Un ragazzo perbene. Se mi manca uno come Belotti? Avevo la sensazione che fosse un top player, a volte. Non è paragonabile a quelli che abbiamo noi. Ma non aveva costanza, anche a Roma sta cercando la forma migliore di quando qui segnava 20 gol. Quando sono in forma, sono fantastici”.