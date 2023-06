Torino, Juric: "Parlo con Cairo, sento cosa mi dice"

Il tecnico croato deve decidere il suo futuro

03-06-2023 21:35

Il tecnico del Torino Ivan Juric si è espresso sul suo futuro dopo la sconfitta contro l’Inter: “Qui sono felice, ringrazio la società che mi fa lavorare in autonomia e libertà. Mi piace costruire le piscine per il recupero dei giocatori e inserire. Su questo sono felice e soddisfatti, in altri posti non è così. Domani facciamo una bella chiacchierata con Cairo, voglio vedere cosa pensa il presidente: lui sa cosa vuole fare, io ascolterò e poi vedrò se c’è possibilità di progredire e andare avanti”.

“Io spero di restare, ci sono le idee di alzare l’asticella, vogliamo crescere. E’ chiaro che ci sono altre componenti, quest’anno è stato faticoso. La lite con me e Vagnati è una conseguenza di cose non fatte bene, vai fuori di testa perché non hai giocatori. Ora la situazione è un po’ migliore, perderemo meno giocatori ma vogliamo crescere. E diventa difficile se non lo fai tenere il gruppo unito”.