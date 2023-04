Torino, Juric: "Stiamo facendo bene e siamo ambiziosi"

Il tecnico del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match col Sassuolo.

02-04-2023 18:52

In vista del match contro il Sassuolo, il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa anche per parlare del suo futuro: “Ho un altro anno di contratto, altri anni sono solo una garanzia per l’allenatore con la società che ti garantisce a livello economico. Abbiamo fatto bene e siamo ambiziosi, è stato positivo vedendo gli ultimi anni”.

Juric prosegue: “Vedo una squadra giovane che può crescere, affrontando bene undici partite. E portare anche risultati come a Lecce, questo è il mio obiettivo”.