Torino: Juric vuole riportare Praet in granata

Il mercato del Torino ha avuto una accelerata nelle ultime settimane di mercato, con un obiettivo fissato da tempo sulla trequarti granata. L’allenatore Ivan Juric è intenzionato a far ritornare nella squadra di Urbano Cairo Dennis Praet, rientrato al Leicester al termine della stagione scorsa a seguito di mancato riscatto del prestito da parte della società torinese. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Vagnati sta trattando con il club inglese, che però non si scompongono dai 10 milioni di euro nella formula dell’obbligo di riscatto. Il Torino prova a chiudere per 8.

