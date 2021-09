Torino, l'annuncio di Juric su Belotti

A quota zero punti dopo due partite il Torino è già al bivio contro la Salernitana. La squadra di Ivan Juric non può sbagliare, anche se pure l’avversario di giornata è ancora al palo in classifica.

Alla vigilia Juric ha commentato le ultime mosse di mercato della società, molto attiva nelle battute conclusive della sessione.

Le parole del tecnico croato erano attese dopo il malcontento espresso a chiare lettere dopo la sconfitta di Firenze.

L’ex allenatore del Verona abbozza: “I nuovi acquisti? Il lusso non mi ama. È stato fatto un mercato diverso: abbiamo preso due giovani, Zima e Warming, uno pronto e uno di prospettiva, e tutti gli altri in prestito. Ma sono tutti ottimi giocatori, tutti possono darci una mano

“Sono contento del mercato – ha aggiunto il tecnico croato – La rosa è interessante con tanti giovani, che possono crescere. Il mio obiettivo per il futuro è che tutti migliorino e che i risultati siano diversi da quelli delle prime giornate”.

Il problema allora riguarda le condizioni di Andrea Belotti, fuori per l’infortunio al perone. A tempo indeterminato.

“Il contratto non lo condiziona, lo vedo sereno – ha detto Juric – Il problema è la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime tre o quattro partite”.

OMNISPORT | 11-09-2021 19:39