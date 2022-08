Torino: Lukic flirta con la Roma

23-08-2022 15:11

In casa Torino torna prepotentemente il caso relativo a Sasa Lukic. Il regista serbo, nonchè capitano sulla carta della squadra torinese, continua a piacere alla Roma ed anche il calciatore sarebbe attratto dalle sirene del club allenato da Jose Mourinho. Il Toro, però, non vuole lasciarlo andar via così facilmente e dovrà intavolare una trattativa con il suo entourage per aprire la pratica rinnovo. Lo spiega la Stampa, dando conto del suo rinnovo in scadenza al 2024.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE