Torino, Miranchuk a un passo. L'Atalanta ha già in mano il nuovo rinforzo

L’Atalanta è pronta a cedere in prestito al Torino Aleksey Miranchuk, fantasista in procinto di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Torino.

L’accordo dovrebbe essere finalizzato sulla base di 12 milioni di euro. Il russo avrebbe dovuto effettuare le visite mediche già in serata, ma alla fine sono state posticipate a domattina.

Con l’ufficialità di Miranchuk, in granata si procederà alla chiusura dell’affare riguardante Ademola Lookman, attaccante esterno con cui l’Atalanta intende rafforzare il proprio pacchetto offensivo in vista della prossima stagione.

Lookman è un giocatore del Lipsia, anche se la scorsa stagione ha vestito la maglia del Leicester City. Atleta che si esalta palla al piede negli spazi, potendo dare sfogo al suo strappo in velocità, Lookman potrebbe costruire un tandem di frecce imprendibili con Jeremy Boga, dietro alla punta centrale che con ogni probabilità sarà sempre Duvan Zapata. Ma occhio ad Andrea Pinamonti, molto vicino ai bergamaschi.

