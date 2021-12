Torino rimontato, Ivan Juric fa autocritica

02-12-2021 21:13

Un quarto d’ora per ipotecare la vittoria e gli altri 75′ per compromettere tutto e rischiare di perdere.

Il Torino non va oltre il 2-2 casalingo contro l’Empoli e non sa se rimpiangere i due punti persi, dopo essersi trovato quasi subito avanti 2-0, o prendersi quello che sarebbe anche potuto non arrivare, al termine di una ripresa dominata dai toscani, complice anche l’uomo in più per l’espulsione di Singo nel primo tempo.

Ivan Juric prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo fatto una prima mezzora spettacolare, segnando due gol e potevamo farne altri, non ho mai visto l’Empoli andare in difficoltà come oggi. C’era un assoluto dominio, poi la partita è cambiata dopo l’espulsione. È un momento in cui non ci gira bene, meritavamo di più, così come a Roma. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali”.

Nel finale Juric ha anche rischiato l’espulsione per proteste. Il tecnico croato fa autocritica: “Vivo le partite troppo intensamente e a volte reagisco male. Ringrazio il quarto uomo, avrebbe potuto espellermi”.

OMNISPORT