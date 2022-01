Torino-Sassuolo, Dionisi: "Dobbiamo pensare più a noi che al Torino"

22-01-2022 15:36

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 16 trasferte di Serie A, è la seconda striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol fuori casa dei maggiori cinque campionati europei, dopo il Bayern Monaco (43).

Queste le parole di Dionisi:

“Harroui e Ruan? Hanno fatto due buone prestazioni ma me l’aspettavo. Faccio i complimenti a Ruan perché non è facile calarsi in una nuova realtà dopo 20 giorni, giocare e rispondere presente contro avversari di tutto rispetto come Pavoletti. Sicuramente farà meglio. Ruan è un giocatore bravo che deve crescere e ha bisogno di allenarsi. Harroui non è alla prima gara, giocando troverà sicurezza. Il Torino è una squadra forte e in salute, ha un buon organico e un ottimo allenatore. Dovremo sopperire a questo, mettere il 100%, per caratteristiche siamo una squadra che deve fare gioco, creare e capitalizzare. Abbiamo qualità offensive, ci manca un po’ di equilibrio, e stiamo lavorando su questo: a volte ci riusciamo, altre volte no. Dobbiamo comunque pensare più a noi che al Torino, sarà sicuramente difficile e piena di difficoltà, ma se avremo la testa giusta, sapremo anche noi creare problemi a loro. La cosa positiva è che recuperiamo Berardi, che non abbiamo avuto nelle ultime due partite, per il resto la situazione è la stessa delle scorse settimane. La sosta arriva nel momento giusto sia per motivi di mercato, sia perché così potremo recuperare qualcuno fra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Vogliamo vincere domani, andiamo lì per conquistare tre punti”.

