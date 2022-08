18-08-2022 20:08

All-in sull’attaccante. Il Torino si concentra su una prima punta da regalare a Ivan Juric e il Direttore Sportivo Vagnati studia l’innesto giusto per ritoccare un reparto che ha già fatto vedere buone cose nei match contro Palermo e Monza. Si è parlato a lungo di Riccardo Orsolini, ma un nuovo profilo sta salendo alla ribalta tra le gerarchie granata.

Il Toro ha infatti accelerato per Artem Dovbyk, punta centrale della nazionale ucraina classe 1997. Cercato da qualche giorno dalla Salernitana, la formazione di Ivan Juric ha sorpassato i campani nelle gerarchie dell’attaccante del Dnipro, club che adesso aspetta l’offerta giusta per il proprio talento. Vagnati pronto a offrire un milione di euro per il prestito con 6/7 milioni per il riscatto, ma è complicato definire se l’affare si concluderà a breve o nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.

