Torino-Spezia, Italiano: "Un pareggio che ci dà soddisfazione"

Al termine del match pareggiato con il Torino, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “Sono convinto che rimanere in inferiorità numerica in questa categoria è difficile, ma i ragazzi hanno lo spirito giusto rispetto al passato quando subivamo facilmente l’avversario. Abbiamo trovato compattezza, è una grandissima soddisfazione anche perché abbiamo anche sfiorato la vittoria. Se fossimo stati più convinti nel secondo tempo magari avremmo anche trovato la via del gol. Siamo comunque contenti di trovare continuità. Questo è il terzo risultato utile consecutivo. Lo 0-0 ci permette di risolvere in maniera diversa anche la settimana con Vignali. Non deve più succedere”.

Lo Spezia ha mostrato di poter stare in serie A, visto l’ottimo girone d’andata: “Al momento dei calendari mi chiedevo dove fare punti. Dopo le due vittorie abbiamo intrapreso la strada giusta. Certamente non abbiamo giocato la partita che avevamo in testa, ma vedere questo spirito di sacrificio significa essere cresciuti moltissimo dall’inizio della stagione. Vignali ha chiesto scusa ed è stato applaudito da tutta la squadra a testimonianza di un gruppo unito. Queste sono partite che ti lasciano in eredità tanta autostima. Questa è una squadra che vuole ben figurare. Sarà comunque un campionato di sofferenza, ma tutti i punti che abbiamo penso siano assolutamente meritati. Ce li godiamo con la consapevolezza che mantenere la categoria sarebbe un traguardo fantastico”.

OMNISPORT | 16-01-2021 21:22