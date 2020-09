Torino, Torreira è ad un passo

Dopo Ricardo Rodriguez, allenato per pochi mesi al Milan, e dopo Karol Linetty, valorizzato alla Sampdoria, Marco Giampaolo è pronto per riabbracciare un altro pupillo nella sua nuova avventura al Torino: Lucas Torreira.

Il regista uruguaiano è infatti vicinissimo alla maglia granata dopo che la difficile trattativa con l’Arsenal pare essersi sbloccata: secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente granata Urbano Cairo ha cambiato strategia, passando dalla proposta di un prestito puro, con al massimo un diritto di riscatto, a un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni.

L’Arsenal non è però disposto a scendere sotto i 24 milioni di valutazione: pronte due rate annuali da 12 milioni ciascuna, mentre per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore ad aiutare il Torino potrebbe essere il decreto crescita 2019, che prevede una tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25% per i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti.

OMNISPORT | 14-09-2020 11:40