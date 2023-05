Torino, ufficiale il rinnovo di Yann Karamoh

L'attaccante esterno franco-ivoriano ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2025

30-05-2023 15:04

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025. Karamoh è arrivato al Toro a settembre 2022 dopo alcune esperienze in Italia e all’estero. Cresciuto calcisticamente nel RC France e nel Caen, ha completato il suo percorso giovanile nell’Inter, squadra con cui ha debuttato in Serie A”.

Con questo comunicato, la società granata ha ufficializzato l’estensione del contratto di altri due anni dell’attaccante esterno franco-ivoriano classe 1998, che nella stagione in chiusura ha totalizzato 22 presenze e 5 gol, di cui 4 in campionato, l’ultimo dei quali nella sfida esterna vinta 4-0 contro lo Spezia.