Torino, ufficiale l'arrivo di Linetty

Dopo l’acquisto di Ricardo Rodriguez, il Torino ha piazzato ufficialmente un altro colpo di calciomercato: è arrivato oggi, infatti, l’annuncio dell’acquisto di Karol Linetty.

Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Karol Linetty. Il centrocampista ha firmato un contratto di quattro anni”.

Con la Sampdoria Linetty ha disputato 132 partite e segnato 11 reti in quattro stagioni. In carriera vanta anche 23 presenze e un gol con la maglia della nazionale polacca. Il classe 1995 adesso sarà un utile rinforzo per il centrocampo del Torino, soprattutto perché lo conosce molto bene Marco Giampaolo, che lo ha allenato ai tempi della Sampdoria. Nel suo centrocampo a tre, Linetty era la mezzala di sinistra e nel Toro potrebbe ricoprire lo stesso ruolo.

Con Ricardo Rodriguez acquistato per il ruolo di terzino sinistro, i granata hanno ulteriormente rinforzato la corsia mancina dello schieramento di Giampaolo.

OMNISPORT | 26-08-2020 12:42