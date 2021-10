Torino, Verdi si ferma ancora

Ancora un infortunio per Simone Verdi. L’attaccante pavese non sarà a disposizione dell’allenatore del Torino Ivan Juric alla ripresa del campionato dopo che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto a seguioto della persistenza del fastidio al flessore accusato nella rifinitura prima del derby contro la Juventus “hanno evidenziato – come si legge nel comunicato ufficiale del Torino – una lesione di primo grado al bicipite femorale destro”.

Non precisati i tempi di recupero: “La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica” la conclusione della nota sul sito ufficiale della società granata.

Appare comunque certa l’assenza di Verdi nella partita contro il Napoli del prossimo 17 ottobre e anche in quella contro il Genoa del venerdì successivo. L’attaccante è stato impiegato per soli 39 minuti nel primo scorcio di campionato, fermandosi dopo la partita contro la Fiorentina (nella quale ha segnato un gol) a causa di un affaticamento muscolare.

OMNISPORT | 07-10-2021 16:24