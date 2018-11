Torna Gentile, novità Ricci

Altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019.

Gli Azzurri, secondi nel gruppo J dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì 26 novembre per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 novembre al PalaLeonessa) e quella esterna alla Polonia (2 dicembre a Danzica). Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha scelto i 16 giocatori che proveranno a guadagnarsi, già in questa finestra, il pass per la rassegna iridata in programma il prossimo anno in Cina.

Nella lista si riaffaccia Alessandro Gentile, le cui ultime apparizioni in Azzurro risalgono esattamente a un anno fa, ovvero le due presenze nella prima finestra contro la Romania a Torino e la Croazia a Zagabria. Le ottime prestazioni in questo inizio di campionato di Serie A sono valse la chiamata a Giampaolo Ricci, che a Cremona è una delle più belle rivelazioni della stagione. Ricci, inserito più volte nella long list del commissario tecnico, è stato il capitano della Nazionale Sperimentale nella scorsa estate. Tornano anche Fontecchio e Polonara dopo aver saltato entrambi la quarta finestra.

I 16 convocati per il raduno di Brescia

Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

Giocatori a disposizione

Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Scaligera Basket Verona)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

Davide Pascolo (1990, 203, A, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 196, G/A, Remer Treviglio)

SPORTAL.IT | 19-11-2018 12:50